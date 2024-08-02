Hindistan'ın Bihar eyaletinde yıldırım çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

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YENİ DELHİ, 2 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde son 24 saat içerisinde yıldırım çarpması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın resmi radyosu All India Radio'nun Perşembe günkü haberine göre şiddetli yağış ve fırtınalarla seyreden yıldırımlar son 24 saatte eyaleti etkisi altına aldı.

Haberde, "Gaya'da 5 can kaybı bildirilirken, bunu Jehanabad'da 3 ve Rohtas bölgesinde 2 ölüm izledi" denildi.

Hayatını kaybedenlerinin çoğunun, yıldırım düştüğü sırada tarlada çalışan ya da yağmurda ağaç altına sığınan kişiler olduğu bildirildi.