Hindistan'ın füze saldırıları: Pakistan karşılık için hazırlıklı olmalı

- Hindistan Pakistan'daki askeri üslere yeni füze saldırıları gerçekleştirdi

Pakistan hükümeti: "Hindistan, şimdi Pakistan'ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır"

İSLAMABAD - Pakistan hükümeti, Hindistan ordusunun ülkedeki askeri üslere yeni füze saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzelerin Pakistan'ın hava savunma sistemi tarafından önlendiği belirtilen açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan'ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" denildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerginlik kapsamlı bir savaş endişelerini artırırken, bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. Pakistan hükümetinden yapılan açıklamada, Hindistan ordusunun Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Noor Khan Hava Üssü, Shorkot Hava Üssü ve Murid Hava Üssü'nün de aralarında bulunduğu önemli askeri tesislere yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. "Pakistan'ın hava savunma sistemi bu düşmanca saldırıları başarıyla önledi ve zamanında etkisiz hale getirdi" denilen açıklamada, "Saldırılar nedeniyle herhangi bir zayiat ya da maddi kayıp yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi ve ülkenin ulusal güvenliğini savunmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, şimdi Pakistan'ın vereceği karşılık için hazırlanmalıdır" denildi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise, önlenemeyen bazı Hindistan füzelerinin askeri tesislere isabet ettiği iddia edildi. Saldırılara ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.