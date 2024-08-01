Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları: Ölü sayısı 194'e çıktı

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Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 194'e çıktığı bildirildi.

Heyelanlar sonrası kaybolduğu bildirilen 180'den fazla kişi için kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken umutlar giderek azalıyor.

Kerala'nın üst düzey yetkililerinden Pinarayi Vijayan, 194 kişinin yaşamını yitirdiği, 180'den fazla kişinin kaybolduğu toprak kaymalarının 186 kişinin yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Heyelanlarda 1100'den fazla arama kurtarma personelinin görev aldığını açıklayan Vijayan, "Kerala'nın şimdiye kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri." dedi.

Felaketten etkilenen bölgedeki bir köprünün yıkılmasının ardından Hindistan ordusu geçici köprü yapımına başladı.

Eyalette afetten etkilenen 8 bin 300'den fazla kişinin 82 yardım kampına tahliye edildiği ve hükümetin bu kamplara yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunduğu bildirildi.

Kerala eyaletinde 30 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulunmuştu.