Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu ölü sayısı 256'ya yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu ölü sayısı 256'ya yükseldi

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya çıktığı bildirildi. Kerala eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, heyelanlar sonrası kaybolduğu bildirilen 220'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti. Toprak kaymalarının yol açtığı afette ölü sayısının 256'ya yükseldiği, en az 200 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

01.08.2024 12:49
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Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 256'ya çıktığı bildirildi.

India Today'in haberine göre, Kerala eyaleti Sağlık Bakanı Veena George, heyelanlar sonrası kaybolduğu bildirilen 220'den fazla kişi için kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

George, toprak kaymalarının yol açtığı afette ölü sayısının 256'ya yükseldiğini, en az 200 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Heyelanlarda 1100'den fazla arama kurtarma personelinin görev aldığı açıklandı. Yetkililer, Kerala'nın şimdiye kadarki en büyük doğal afetlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Felaketten etkilenen bölgedeki bir köprünün yıkılmasının ardından Hindistan ordusu geçici köprü yapımına başlarken eyalette 1500 askerin konuşlandırıldığı açıklandı.

Eyalette afetten etkilenen 8 bin 300'den fazla kişinin 82 yardım kampına tahliye edildiği ve hükümetin bu kamplara yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunduğu bildirildi.

Kerala eyaletinde 30 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana gelmiş, altyapı ve yollar ciddi hasar almıştı. Afetten etkilenen Chooralmala köyündeki 200 ev yıkılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kaymaları sonucu ölü sayısı 256'ya yükseldi - Son Dakika

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