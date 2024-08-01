Hindistan'ın Kerala eyaletindeki toprak kayması: Ölü sayısı 256'ya yükseldi

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YENİ DELHİ, 1 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde Salı günü meydana gelen büyük çaplı toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 256'ya yükseldi.

Eyaletin Sağlık Bakanı Veena George Perşembe günü yerel medyaya yaptığı açıklamada yağışların devam etmesi ve halen toprak altında kalan cesetlerin bulunması nedeniyle eyalet hükümetinin önceliklerinden birinin bölgede bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek olduğunu söyledi.

George, "Şu ana kadar 256 ceset üzerinde otopsi yaptık. Bazı durumlarda elimizde sadece vücut parçaları vardı. Otopsinin ardından 154 ceset bölge yönetimine teslim edildi. Bulunan insan vücut parçalarının genetik örnekleri toplanıyor ve cesetler üzerinde DNA testleri de yapılıyor. Bu testler daha sonraki aşamada cesetlerin ve insan uzuvlarının kimliklerinin belirlenmesinde bize yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

George, "Hastaneleri ve yardım kamplarını ziyaret ettim. Önceliğimiz psikolojik destek sağlamak ve bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak" diye konuştu.

220 kişiden haber alınamadığını belirten bakan, toprak altında kalanların çıkarılması için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kerala'nın Wayanad ilçesindeki Meppadi bölgesinde Salı sabahı erken saatlerde şiddetli yağmurun neden olduğu üç toprak kayması insanları uykuda yakaladı. Yaşanan afet, güney eyaletinde son zamanlarda yaşanan en büyük trajedi olarak nitelendiriliyor.