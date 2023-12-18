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Hindistan'ın Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Hindistan'ın Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın Ladakh bölgesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin merkez üssü Padum veya Kargil olarak belirtiliyor.

Hindistan\'ın Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem
18.12.2023 - 14:29,
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Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ladakh'ın Padum bölgesinin 30 kilometre güneybatısı olduğunu bildirdi.

Yerin 36,3 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Diğer yandan Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Ladakh sınırları içerisinde yer alan Kargil olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA
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India, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Ladakh bölgesinde 5,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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