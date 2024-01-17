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Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Kuki Topluluğu ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 1 Komando Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Kuki Topluluğu ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 1 Komando Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Manipur eyaletinde, Kuki topluluğu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir komando yaşamını yitirdi. Bir polis memurunu öldürdüğü gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından şiddet olayları yaşandı. Moreh kasabasında Kuki topluluğuna mensup kişiler, güvenlik karakoluna bombalar ve silahlarla saldırdı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada bir komando hayatını kaybetti, bir komando da yaralandı. Manipur eyaletindeki şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan\'ın Manipur Eyaletinde Kuki Topluluğu ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 1 Komando Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 11:50,
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Hindistan'ın sık sık şiddet olaylarına sahne olan Manipur eyaletinde, Kuki topluluğu ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir komando yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, eyalette, bir polis memurunu öldürdüğü gerekçesiyle 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından şiddet olayları yaşandı.

Moreh kasabasında Kuki topluluğuna mensup kişiler, güvenlik karakoluna bombalar ve silahlarla saldırdı.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada bir komando hayatını kaybetti, bir komando da yaralandı.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 182'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hindistan'ın Manipur Eyaletinde Kuki Topluluğu ile Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma: 1 Komando Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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