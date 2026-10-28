Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde cezaevinden firar eden 17 mahkumdan 5'i yakalandı

YENİ DELHİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir cezaevinden 17 mahkum firar etti. Firarileri yakalamak için geniş çaplı arama operasyonu başlatıldı.

Hindistan polisinin salı günü yaptığı açıklamaya göre olay, Tamil Nadu'nun merkezi Chennai'nin güneybatısındaki Andipatti kenti yakınlarında yer alan Thekkampatti ilçe cezaevinde yaşandı. Mahkumların pazartesi gecesi bir polis memurunu darp ettikten sonra cezaevinden kaçtığı belirtildi.

Polis, 17 firariden 5'inin yakalandığını duyurdu.

Mahkumların firarı gerçekleştirmek için, aralarından birinin epilepsi nöbeti geçirdiğini ve tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu iddia ederek yetkilileri yanılttığı öne sürüldü.

Görevi ihmal ettikleri gerekçesiyle 9 cezaevi personeli görevden uzaklaştırıldı.