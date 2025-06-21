Hindistan, İndus Suları Anlaşması'nı Asla Yeniden Yürürlüğe Koymayacak

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Pakistan'la yaşanan gerilimin ardından askıya alınan İndus Suları Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe konmayacağını belirtti.

Times of India'ya mülakat veren İçişleri Bakanı Shah, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısının bölgedeki barışı sabote etme amacı taşıdığını söyleyen Shah, "(Pakistan'ın) Ne planladığını kontrol edemeyiz ancak eylemlerine tam gücümüzle karşılık vereceğiz." dedi.

İndus Suları Anlaşması "yeniden yürürlüğe konmayacak"

Söz konusu terör saldırısının ardından askıya alınan "İndus Suları Anlaşması"na ilişkin konuşan Shah, "(İndus Suları Anlaşması) Asla yeniden yürürlüğe konmayacak. Uluslararası anlaşmalar tek taraflı olarak feshedilemez ancak askıya alma hakkımız var." ifadelerini kullandı.

Shah, anlaşmanın amacının iki ülke arasındaki barış ve ilerleme olduğunu belirterek, bu maddelerin ihlal edilmesi durumunda geriye koruyacak bir şeyin kalmadığını savundu.

Hindistan'a ait olan suyun, Hindistan tarafından kullanılacağını vurgulayan Shah, "Pakistan'a akan suyu kanal inşa ederek Racastan eyaletine yönlendireceğiz. Pakistan, haksız şekilde elde ettiği sudan mahrum kalacak." şeklinde konuştu.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej'in kontrolü Hindistan'a, Indus, Jhelum ve Chenab'ın kontrolü de Pakistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor. Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.