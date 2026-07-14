Hindistan, İran'dan tepki istedi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait tankerlere düzenlenen ve 1 Hint denizcinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin tepkisini iletmek üzere İranlı diplomatları bakanlığa çağırdı.

India Today gazetesinin haberine göre, Bakanlık, İran'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mohammad Javad Hosseini ile diğer İranlı diplomatları bakanlığa çağırarak Hindistan vatandaşı denizcinin öldüğü saldırıya ilişkin tepkisini iletti ve olayla ilgili açıklama talep etti.

Bakanlığın konuya ilişkin yaptığı farklı bir açıklamada da ABD ordusunun ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a ait askeri noktaları vurmaya başlamasıyla bölgede artan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için diplomatik çözüme başvurulmasına yönelik çağrımızın altını tekrar çiziyoruz." ifadesi kullanıldı.

BAE Savunma Bakanlığı, Umman kara sularında yer alan Hürmüz Boğazı'nın güney koridorunda ülkeye ait 2 tankerin İran'a ait seyir füzeleriyle hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırı sonucu "Mombasa" adlı tankerdeki Hindistan uyruklu bir denizcinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır olmak üzere 8 personelin yaralandığı kaydedilmişti.