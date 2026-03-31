Hindistan, Maocu İsyancıların Kökünü Kurutuyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, ülkenin 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler yapan Maocu isyancılardan arındırıldığını bildirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Shah, Hindistan Parlamentosunun alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha), Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan ve 1967'den bu yana ülkenin kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler yapan Maocu isyancılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son üç yıl içerisinde 4 bin 839 Maocu isyancının teslim olduğunu ve 2 bin 218'inin hapse atıldığını belirten Shah, 706 Maocu isyancının ise öldürüldüğünü aktardı.

Shah, "Maoistlerin merkez komitesi ve politbürosunun 2024 yılının başında 21 üyesi vardı. Bugün hiçbiri kalmadı. Dandakaranya bölgesinde 37 eyalet komitesi üyesi vardı. Hepsi ya öldürüldü, ya tutuklandı ya da teslim oldu. Telangana'da sadece bir lider firarda." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 31 Mart'a kadar Maocu isyancıların "kökünü kazıyacağına" söz verdiğini hatırlatan Shah, Hindistan'ın söz konusu isyancılardan "arındırılmış bir ülke" olduğunu vurguladı.

Şah, eski Hindistan Başbakanı Indira Gandhi'nin Maoistlerin desteğini kabul ettiğini iddia etti ve muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresini (INC) Maocuları desteklemekle suçladı.

İsyancılar, kabilelerin ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyordu.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancıları arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan bu yana 8 bini sivil olmak üzere, 14 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.