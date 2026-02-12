Hindistan Rafale ve P-8I Uçakları İçin Ön Onay Verdi - Son Dakika
Hindistan Rafale ve P-8I Uçakları İçin Ön Onay Verdi

12.02.2026 18:13
Hindistan, Rafale ve P-8I uçaklarının alımına 39,7 milyar dolarlık savunma projesi için ön onay verdi.

YENİ Hindistan hükümetinin, Rafale savaş uçakları ile "P-8I" tipi keşif uçaklarının alımına yönelik milyarlarca dolarlık savunma projelerine ön onay verdiği bildirildi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız savaş uçağı Rafale ile "P-8I" tipi keşif uçaklarının alımını içeren ve toplam değeri yaklaşık 39,7 milyar dolar olan savunma paketinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle Rafale'nin alımının Hindistan Hava Kuvvetlerinin caydırıcılığını artıracağı ifade edildi.

Associated Press (AP) ajansına konuşan sürece yakın bir Hint yetkili, Bakanlığa bağlı Savunma Satın Alma Konseyinin Fransa'dan 114 Rafale ve ABD'den 6 "P-8I" uçağının alımına ön onay verdiğini aktardı.

Söz konusu alımların, Başbakan Narendra Modi başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi Komitesinin onayının ardından kesinleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Hindistan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Hindistan Rafale ve P-8I Uçakları İçin Ön Onay Verdi

SON DAKİKA: Hindistan Rafale ve P-8I Uçakları İçin Ön Onay Verdi - Son Dakika
