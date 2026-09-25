Hindistan Sikkim'de toprak kayması Rimbi köyünde birçok binayı vurdu, can kaybı yok

Hindistan Sikkim'de toprak kayması Rimbi köyünde birçok binayı vurdu, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Sikkim eyaletindeki Rimbi köyünde aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında yerel yönetim binası dahil birçok bina toprak altında kaldı. Can kaybı yaşanmazken bölge sakinleri güvenli yerlere tahliye edildi ve yetkililer bölgenin yakından izlendiğini bildirdi.
Hindistan'ın Sikkim eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı toprak kayması nedeniyle birçok ev hasar gördü.
Hindistan basınındaki haberlere göre, Rimbi köyünde aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Yerel yönetim binası dahil birçok bina toprak altında kalırken, can kaybı yaşanmadı.
Yetkililer, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiğini ve bölgenin yakından izlendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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