Hindistan, Bangladeş Sınırına Timsah ve Zehirli Yılan Salmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
Hindistan, Bangladeş Sınırına Timsah ve Zehirli Yılan Salmayı Değerlendiriyor

07.04.2026 11:46
Hindistan hükümeti, Bangladeş sınırında güvenlik önlemleri çerçevesinde timsah ve zehirli yılan salmayı planlıyor. Bu uygulama, hükümetin sert göç politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve insan hakları gruplarının endişelerine yol açıyor.

Hindistan hükümeti, Bangladeş sınırına timsah ve zehirli yılan salmayı değerlendirmeye başladı. Bu önlem, özellikle Batı Bengal'deki bataklık arazilerde uygulanması planlanıyor ve hükümetin sert göç politikalarının bir parçası olarak görülüyor.

Sınır Güvenlik Gücü (BSF) karargahından Bangladeş sınırındaki saha birimlerine, fiziksel bariyer inşa etmenin zor olduğu alanlarda timsah ve zehirli yılanların salınmasını değerlendirmeleri talimatı verildi. Bu karar, İçişleri Bakanı Amit Shah'ın talimatlarıyla uyumlu olduğu belirtiliyor.

Batı Bengal'deki bataklık araziler, Hindistan'ın doğu sınırında 4 bin 96 kilometre uzunluğunda bulunan ve büyük ölçüde açık durumda olan çitlenmemiş bölümlerden biri. Bu bölümün yaklaşık %20'si, bataklık arazi ve sel riskleri nedeniyle fiziksel bariyer için uygunsuz kabul ediliyor.

Bu önlem, özellikle Hindistan hükümetinin Bangladeş'ten gelen Müslüman azınlığına karşı sert göç politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları grupları, bu önlemle ilgili endişelerini dile getirmiş ve bölgedeki azınlık topluluklarının risk altına alınma tehlikesine işaret etmişlerdir.

BSF yetkililerine, sınır boyunca yaşayan yerel topluluklar için potansiyel riskler ve böyle bir önlemin uygulanmasının pratik zorlukları dikkat çekildi. Ayrıca, ek sınır güvenlik önlemlerinin gerekebileceği 'karanlıkta kalan ya da iletişim sinyali alınamayan bölgeler' belirlemeleri istendi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Hindistan, Bangladeş Sınırına Timsah ve Zehirli Yılan Salmayı Değerlendiriyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Hindistan, Bangladeş Sınırına Timsah ve Zehirli Yılan Salmayı Değerlendiriyor - Son Dakika
