Hindistan Ulusal Kongre Partisi, seçimler öncesi yürüyüş başlattı

YENİ Hindistan'ın ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi, bu yıl yapılması planlanan seçimler öncesi ülke genelinde iki aydan fazla sürmesi beklenen yürüyüş başlattı.

Başbakan Narendra Modi'nin rakibi görülen muhalif lider Rahul Gandi'nin liderlik ettiği yürüyüş, kuzeydoğudaki Manipur eyaletinin Thoubal bölgesinden başladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, "Bharat Jodo Nyay Yatra" veya "Hindistan'ı Birleştir Adalet Yürüyüşü", 15 eyaletteki 110 bölgeyi kapsıyor.

67 gün sürecek yürüyüş boyunca 6 bin 713 kilometre yol katedilmesi bekleniyor.

İlk yürüyüş 2022'de yapılmıştı

Bu, Kongre Partisinin son iki yılda seçimlerde destek toplamak amacıyla düzenlediği ikinci yürüyüş programı.

2022'nin sonlarında Gandi, ülkenin en güneyindeki sahil kasabası Kanyakumari'den Cammu Keşmir'e kadar "Hindistan'ı Birleştir Yürüyüşü"ne liderlik etmişti.

Yürüyüş kapsamında beş ayda 12 eyalette 3 bin 570 kilometre yol katedilmiş ve Kongre Partisi destekçileri, Modi hükümetine artan ekonomik eşitsizlik ve dini kutuplaşma konusunda meydan okumuştu.

Hindistan, ulusal seçimlere gidiyor

Hindistan'da nisan veya mayısta ulusal seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor.

Muhalefet, Modi'nin başında olduğu Hint milliyetçisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) seçimlerdeki ezici gücüne karşı mücadele yolları arıyor.

Anketlere göre, yaklaşık on yıldır iktidarda olan Modi'nin görevdeki üçüncü dönemini kazanacağı yorumları yapılıyor.

Ancak Modi, kötüleşen ekonomi, artan işsizlik, Müslümanlara yönelik saldırıların tetiklediği dini gerilimler, ayrıca muhalefet ve özgür basın için daralan alan nedeniyle eleştirilerin odağında.

2019'da Modi'nin partisi BJP, parlamentodaki 543 sandalyeden 303'ünü kazanmıştı. Kongre Partisi ise 52 sandalyeyle ikinci sırada yer almıştı.