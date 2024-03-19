Hindistan ve Çin Arasında Himalayalar Sınırında Gerilim

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Himalayalar'daki ihtilaflı Hindistan-Çin sınır eyaletini ziyareti sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerilim sürüyor.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, sosyal medya platformu X'ten, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang'ın 15 Mart'ta Hindistan'ın "Arunaçal Pradeş", Çin'in "Zangnan" olarak adlandırdığı iki ülkenin Himalayalar sınırındaki bölgenin "Çin'e ait olduğu" söylemine cevap verdi.
Sözcü Cang'ın ifadelerini "absürt iddialar" olarak niteleyen Jaiswal, Çin'in açıklamalarına ilişkin "bu konuda asılsız tartışmaları yinelemenin bu iddialara doğruluk kazandırmayacağını" savundu.
Jaiswal, söz konusu bölgenin Hindistan'ın "ayrılmaz bir parçası olduğunu" yineledi.
Modi'nin Himalayalar'daki ihtilaflı Hindistan-Çin sınır eyaletini ziyareti, 12 Mart'ta iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde gerilimin tırmanmasına neden olmuştu.
Sözcü Jaiswal, iki ülkenin Himalayalar sınırındaki bölgeye ilişkin Çin'in eleştirilerini reddetmiş, "Arunaçal Pradeş eyaleti her zaman Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olmuştur ve gelecekte de olacaktır." ifadesini kullanmıştı.
Modi'nin gerilime neden olan ziyareti
Hindistan Başbakanı Modi, tünel projesi açılışına katılmak için 9 Mart'ta Arunaçal Pradeş eyaletini ziyaret etmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin 11 Mart'taki basın açıklamasında, "Zangnan, Çin'e ait bir bölgedir. Çin hükümeti, Hindistan'ın yasa dışı yollarla kurduğu 'Arunaçal Pradeş'i hiçbir zaman tanımamıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Vang, "Çin, Hindistanlı liderin Çin-Hindistan sınırının doğu bölgesine ziyaretine şiddetle karşı çıkıyor. Bu hususta Hindistan'a ciddi beyanlarda bulunduk." şeklinde konuşmuştu.
Himalaya sınırının "çözülmesi gereken sorunlar barındırdığını" belirten Vang, "Hindistan'ın Çin'deki Zangnan bölgesini gelişigüzel şekillendirmeye hakkı yoktur. Hindistan'ın bu gibi eylemleri yalnızca sınır sorununu karmaşık hale getirerek iki ülkenin sınır bölgelerindeki durumun bozulmasına neden olacaktır." demişti.
Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı
Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.
Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.
Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.
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