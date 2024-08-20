Hindistan ve Japonya Dışişleri ve Savunma Bakanları İlişkileri Ele Aldı - Son Dakika
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Hindistan ve Japonya Dışişleri ve Savunma Bakanları İlişkileri Ele Aldı

Hindistan ve Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, ikili ilişkileri ve savunma alanındaki gelişmeleri ele aldı. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Savunma Bakanı Rajnath Singh, Japon mevkidaşları Kamikava Yoko ve Kihara Minoru ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

20.08.2024 18:46
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Hindistan ve Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, ikili ilişkileri ve savunma alanındaki gelişmeleri ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Savunma Bakanı Rajnath Singh, Japon mevkidaşları Kamikava Yoko ve Kihara Minoru ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Bakan Singh, burada yaptığı konuşmada, Hindistan'ın "2047'ye kadar gelişmiş ülke" olma hedefini hatırlatarak Japonya'nın bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacağını dile getirdi. İki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendiğini ifade eden Singh, özellikle savunma alanında bu gelişimin gözlenebileceğini kaydetti.

Jaishankar da Hindistan-Japonya ilişkinin geliştiğini belirterek, "Hint-Pasifik bölgesinde işbirliğine yönelik faaliyetlerin gittikçe arttığına" dikkati çekti.

Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Kamikava ile Kihara, dün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmüştü.

Modi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, görüşmede Hindistan ile Japonya arasında savunma ve güvenlik alanlarındaki ilerlemeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan ve Japonya Dışişleri ve Savunma Bakanları İlişkileri Ele Aldı - Son Dakika

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