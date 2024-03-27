Hindistan ve Malezya, İş Birliğini Görüşmek İçin Bir Araya Geldi

Meral Akşener: Milletimizin içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu Demirel'in sisteminden öğrendim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, milletin içinde olmanın siyasetçi için ne kadar önemli olduğunu Süleyman Demirel'in sisteminden öğrendiğini belirtti. Akşener, gençlerin sesini duymak ve yaşlıların düşüncelerini anlamak için İYİ Parti'nin kurulduğunu söyledi ve partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi. Ayrıca, öğretmenlerin mülakat sistemiyle ilgili sorunları çözeceğini söz verdi.