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Hindistan ve Pakistan Nükleer Tesis Listelerini Paylaştı - Son Dakika
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Hindistan ve Pakistan Nükleer Tesis Listelerini Paylaştı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile nükleer tesislerinin listelerini karşılıklı olarak paylaştıklarını duyurdu. Her yıl Ocak ayının ilk günü gerçekleştirilen liste paylaşımı bu yıl 33. kez yapıldı. Ayrıca, iki ülke hapishanelerde bulunan mahkumlar ve balıkçılar listelerini de değiş tokuş etti.

Hindistan ve Pakistan Nükleer Tesis Listelerini Paylaştı
02.01.2024 - 14:37,
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YENİ DELHİ, 2 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile nükleer tesislerinin listelerini karşılıklı olarak paylaştıklarını duyurdu.

Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan ve Pakistan bugün eş zamanlı olarak Yeni Delhi ve İslamabad kentlerinde diplomatik kanallar aracılığıyla nükleer tesis ve kuruluş listelerini birbiriyle paylaştı" ifadesi yer aldı.

İki ülke arasında yapılan bir anlaşmaya göre, listeler her yıl Ocak ayının ilk günü değiş tokuş ediliyor. Bu yıl, Hindistan ve Pakistan arasındaki liste paylaşımı art arda 33. kez gerçekleştirilmiş oldu.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamaya göre, iki ülke kendi topraklarındaki hapishanelerde bulunan mahkumların ve balıkçıların listelerini de değiş tokuş etti.

Kaynak: Xinhua
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