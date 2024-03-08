Hindistan, Yapay Zeka Girişimine 1,2 Milyar Dolarlık Bütçe Ayırdı

Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?

21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın 4'üncü kez hakim karşısına çıktığı davada ifade veren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Ben biraz safım. Saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?" dedi. Turan, mahkeme başkanının "Sanık Seçil Erzan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul etmek ister misiniz?" sorusuna ise "Ben paramı alırsam hiç yatmasın bana ne" yanıtını verdi.