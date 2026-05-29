Hindistan\'da köprü çöktü: 6 işçi öldü

29.05.2026 10:56
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Betwa Nehri üzerinde yapımı süren bir köprü, şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle çöktü. Olayda 6 işçi hayatını kaybederken, enkaz altında kalan 3 işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde inşaat halindeki bir köprünün fırtına sırasında çökmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti. NDTV kanalının haberine göre, yerel yetkililer, Uttar Pradeş'teki Betwa Nehri üzerindeki köprüde çalışmalar sürerken şiddetli yağış ve fırtınanın bölgeyi etkisi altına aldığını belirtti.

KÖPRÜ, ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Yapım aşamasındaki köprünün şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü aktaran yetkililer, olayda 6 işçinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis yetkilisi Arvind Kumar Verma, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini, enkaz altında kalan 3 işçi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Hindistan, 3. Sayfa, Fırtına, Fırtına, İnşaat, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Haber değeri sifir bir buçuk milyar adam var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
