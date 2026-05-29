Hindistan\'da köprü çöktü: 6 işçi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde inşaat halindeki bir köprünün fırtına sırasında çökmesi sonucu 6 işçi hayatını kaybetti. NDTV kanalının haberine göre, yerel yetkililer, Uttar Pradeş'teki Betwa Nehri üzerindeki köprüde çalışmalar sürerken şiddetli yağış ve fırtınanın bölgeyi etkisi altına aldığını belirtti.

KÖPRÜ, ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE ÇÖKTÜ

Yapım aşamasındaki köprünün şiddetli fırtına nedeniyle çöktüğünü aktaran yetkililer, olayda 6 işçinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis yetkilisi Arvind Kumar Verma, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini, enkaz altında kalan 3 işçi için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.