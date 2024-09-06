Hindu Öğrenci Yanlışlıkla Öldürüldü - Son Dakika
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Hindu Öğrenci Yanlışlıkla Öldürüldü

Hindistan'ın Haryana eyaletinde inek eti taşıdığı iddiasıyla Müslüman zannedilen Hindu bir öğrenci, aşırı Hindu milliyetçisi bir grup tarafından öldürüldü. Olayın detayları ve benzer saldırılar hakkında bilgiler verilmektedir.

06.09.2024 16:46
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Hindistan'ın Haryana eyaletinde inek eti taşıdığı iddiasıyla Müslüman zannedilen Hindu bir öğrenci, aşırı Hindu milliyetçisi bir grup tarafından öldürüldü.

The New Indian Express gazetesinin haberine göre, 19 yaşındaki Aryan Mishra ve arkadaşları, Haryana'ya bağlı Faridabad şehrinde akşam saatlerinde arabayla gezintiye çıktıkları sırada başka bir araç tarafından durdurulmak istendi.

Kendilerini "inek bekçileri" olarak adlandıran aşırı Hindu milliyetçisi bir çete, inek kaçırdığını düşünerek Mishra'nın aracını yaklaşık 40 kilometre takip etti.

Kovalamacada çete üyelerinin açtığı ateş sonucu omzundan yaralanan Mishra, aracını durdurduğunda ise çete üyesi Anil Kaushik tarafından başından vurularak öldürüldü.

24 Ağustos'ta yaşanan hadisenin detayları yeni yeni ortaya çıkarken, geçen sürede ise polis şüphelileri gözaltına aldı.

"Hindu kardeşimi Müslüman sanıp öldürdüm, pişmanım"

The Print internet sitesinde yer alan habere göre, Mishra'nın babası Siyanand Mishra, cezaevinde tutulan oğlunun katili Anil Kaushik ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kaushik, oğlumun bir Müslüman olduğunu düşünmüş ve bu sebeple öldürmüş. Şu an Hindu bir (Geleneksel kast sisteminde Hindu din adamları) Brahmin'i öldürdüğü için pişman." dedi.

Mishra'nın bir Hindu olması ve kendisini Müslüman sanan bir başka Hindu tarafından öldürülmüş olması, aşırı Hindu milliyetçilerini öfkelendirdi.

Aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal üyesi Shailendra Hindu, yaptığı açıklamada, "Bu olay bizim için bir leke. 10 yıldır ilk kez böyle bir olay yaşanıyor. Kardeşimizi öldürdüğümüz acı bir gerçek." diye konuştu.

İnek bekçilerinin saldırıları son 10 yılda artış gösterdi

Mishra'yı öldürenler, aşırı Hindu milliyetçisi İnek Koruma Birliği'nin (GRD) üyeleri.

Kendilerine inek bekçileri ismini veren bu çete üyeleri caydırıcı cezalar almıyor. Bunun aksine kurbanlar ve aileleri ise gerçekten inek eti bulundurup bulundurmadıkları konusunda sık sık davalar ve incelemelerle karşı karşıya kalıyor.

GRD'nin çoğu kuzeyde olmak üzere Hindistan eyaletlerinin neredeyse yarısında şubeleri bulunuyor. Silah ve sopalarla donanan bu kişiler, WhatsApp gruplarından oluşan geniş bir ağ aracılığıyla sokaklarda devriye geziyor.

İnek bekçileri ayrıca inek katliamı ya da kaçakçılığı iddialarıyla ilgili bilgileri polisle paylaşıyor ve destek veriyor.

Haryana'da Müslüman satıcı inek eti yediği iddiasıyla linç edilerek öldürülmüştü

Mishra'nın vurularak öldürülmesinden sadece üç gün sonra 27 Ağustos'ta 26 yaşındaki Müslüman bir işçi Sabir Malik, Haryana'nın Charkhi Dadri bölgesinde inek eti yediği iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından linç edilerek öldürülmüştü.

BJP'den Haryana Başbakanı Nayab Singh Saini, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "(İnek bekçileri) Onları kim durdurabilir?" diye konuşmuştu.

Saini, inek koruma yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla öldürülen Malik'i suçlamıştı.

Polis, Malik'i döverek öldüren 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

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