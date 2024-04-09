Hindu Yeni Yıl Günü olan Ugadi Festivali çiçeklerle kutlanıyor

BENGALURU, 9 Nisan (Xinhua) -- Hindu Yeni Yıl Günü olan Ugadi Festivali, taze çiçekler ve kurutulmuş çiçek dizileriyle kutlanıyor. Bu gelenek, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'daki bir toptancı pazarında çiçekçilerin işlerine canlılık getirdi. İnsanlar bu günü kutlamak için mango ve neem yapraklarını özenle seçiyor.
"Yılın başlangıcı" anlamına gelen Ugadi, Hindu ay-gün takviminde yeni yılın ilk gününe işaret ediyor. Ülkenin güneyindeki Andra Pradeş, Telangana, Karnataka ve Goa eyaletlerinde kutlanan festival bu yıl 9 Nisan'a denk geliyor.
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Karabük'te Aydınlıkevler istikametinden Polis Meslek Eğitim Merkezi istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana savruldu. Kazada otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile plakasız ATV çarpıştı. Kazada ATV'deki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu, aday sayısının fazla olmasının bir bölünmeye vesile olmayacağını belirterek, hangi adayın kazanırsa kazansın İYİ Parti'nin kaybedeceğini düşünmediğini ifade etti. Dervişoğlu, adaylık sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile istişarelerde bulunmadığını ancak genel başkanın aday olması durumunda görüşmesinin doğal olduğunu söyledi. Adayların makul siyasi kimlik ve kişiliklere sahip olduğunu belirten Dervişoğlu, vahşi bir rekabet ortamının oluşmayacağına inandığını vurguladı.
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