Hindu Yeni Yıl Günü olan Ugadi Festivali çiçeklerle kutlanıyor

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BENGALURU, 9 Nisan (Xinhua) -- Hindu Yeni Yıl Günü olan Ugadi Festivali, taze çiçekler ve kurutulmuş çiçek dizileriyle kutlanıyor. Bu gelenek, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'daki bir toptancı pazarında çiçekçilerin işlerine canlılık getirdi. İnsanlar bu günü kutlamak için mango ve neem yapraklarını özenle seçiyor.

"Yılın başlangıcı" anlamına gelen Ugadi, Hindu ay-gün takviminde yeni yılın ilk gününe işaret ediyor. Ülkenin güneyindeki Andra Pradeş, Telangana, Karnataka ve Goa eyaletlerinde kutlanan festival bu yıl 9 Nisan'a denk geliyor.