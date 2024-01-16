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Hinduların Makar Sankranti festivali Agartala'da kutlanıyor - Son Dakika
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Hinduların Makar Sankranti festivali Agartala'da kutlanıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da insanlar, Hinduların Makar Sankranti festivali öncesinde evlerinin önünde rangoli yapma geleneğini sürdürüyor. Rangoli, girift zemin süslemeleri olan sanatsal formları ifade ediyor. Hinduların en çok şans getirdiğine inandığı festivallerden biri olan Makar Sankranti, Hindistan'ın hemen hemen her yerinde çok çeşitli kültürel biçimlerde büyük bir bağlılık, coşku ve sevinçle kutlanıyor.

Hinduların Makar Sankranti festivali Agartala\'da kutlanıyor
16.01.2024 - 18:16,
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AGARTALA, 16 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da insanlar, Hinduların Makar Sankranti festivali öncesinde evlerinin önünde rangoli yapma geleneğini sürdürüyor. Rangoli, girift zemin süslemeleri olan sanatsal formları ifade ediyor.

Hinduların en çok şans getirdiğine inandığı festivallerden biri olan Makar Sankranti, Hindistan'ın hemen hemen her yerinde çok çeşitli kültürel biçimlerde büyük bir bağlılık, coşku ve sevinçle kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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India, Festival, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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