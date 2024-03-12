Hırka-i Şerif, Cuma Günü Ziyarete Açılıyor

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak.
Veysel Karani Hırka-i Şerif Camii Hizmet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif saat 10.00'da ziyaretçilere kapılarını açacak.
Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.
Hırka-i Şerif
Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor.
Hz. Muhammed'in emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunarak ziyarete açılıyor.
Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sona erecek.
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