Hırka-i Şerif, Cuma Günü Ziyarete Açılıyor - Son Dakika
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Hırka-i Şerif, Cuma Günü Ziyarete Açılıyor

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak. Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca belirli saatlerde ziyaret edilebilecek ve Kadir Gecesi'nde özel bir program düzenlenecek.

12.03.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak.

Veysel Karani Hırka-i Şerif Camii Hizmet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif saat 10.00'da ziyaretçilere kapılarını açacak.

Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.

Hırka-i Şerif

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor.

Hz. Muhammed'in emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından korunarak ziyarete açılıyor.

Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırka-i Şerif, Cuma Günü Ziyarete Açılıyor - Son Dakika

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