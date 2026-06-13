Hırka-ı Şerif Vakfı'ndan Geleneksel Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Hırka-ı Şerif Vakfı'ndan Geleneksel Yıl Sonu Sergisi

Hırka-ı Şerif Vakfı\'ndan Geleneksel Yıl Sonu Sergisi
13.06.2026 21:53
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21 yıldır Türk-İslam sanatını yaşatan Vakfın sergisi, Hoca Üveys Camisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Hırka-ı Şerif Vakfı Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Geleneksel Yıl Sonu" sergisi, Fatih'te bulunan Hoca Üveys Camisi'nde gerçekleştirildi.

Sergide, Türk-İslam medeniyetinin izlerini geçmişten geleceğe aktarma yolunda 21 yıldır çalışmalarını sürdüren Hırka-i Şerif Vakfı Kültür Merkezi kursiyerlerinin klasik Türk-İslam ve modern sanat dallarında yıl boyunca hazırladıkları eserler sanatseverlerle buluşturuldu.

Hırka-ı Şerif Vakfı Genel Müdürü ve aynı zamanda sergi küratörü Sümeyra Güldal, AA muhabirine, Hoca Üveys Camii Külliyesi'ndeki kurs faaliyetlerinin 2005 yılında kültür merkezinin açılmasıyla başladığını belirtti.

Vakfın sanatseverlere yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Güldal, kursiyerlerin motivasyonunu artırmak amacıyla yıl boyunca ürettikleri eserlerden oluşan yıl sonu sergileri düzenlediklerini söyledi.

Güldal, sergilerin kursiyerlerin sanatlarını daha büyük bir heyecanla sürdürmelerine katkı sağladığını dile getirerek, "İlk yıllarda amatör çalışmalarla başlayan bu yolculuk, 21 yılın ardından daha profesyonel bir seviyeye ulaştı. Hobilerine ciddi emek veren kursiyerlerin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

Sergide bu yıl hat, ebru, seramik, çini, suluboya, resim, kaligrafi ve minyatür gibi farklı sanat dallarından 130 eserin yer aldığını aktaran Güldal, Hırka-ı Şerif Vakfının temel amacının değer üretmek ve var olan değerlere de sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

Sümeyra Güldal, çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini anlatarak, 2005'ten bu yana çocuklara yönelik sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüklerini belirtti.

Vakfın sanat çalışmalarının yanı sıra yayıncılık faaliyetleri yürüttüğünden de bahseden Güldal, tarihi eser koleksiyonuna ve kutsal emanetlerden oluşan bir müzeye de sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Sergi, 20 Haziran'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırka-ı Şerif Vakfı'ndan Geleneksel Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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