Hiroşima'da bulunan erimiş kol saati 31 bin 113 dolara satıldı - Son Dakika
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Hiroşima'da bulunan erimiş kol saati 31 bin 113 dolara satıldı

Hiroşima\'da bulunan erimiş kol saati 31 bin 113 dolara satıldı

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, ABD'nin Boston kentindeki bir müzayedede 31 bin 113 dolara alıcı buldu. Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı. Saat, nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi olarak nitelendirildi. 2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ICAN, saatin satışına karşı çıkmıştı.

25.02.2024 05:13  Güncelleme: 05:15
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Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'ya 1945 yılında atılan atom bombasının kalıntılarında bulunan erimiş kol saati, 31 bin 113 dolara alıcı buldu.

ABD'nin Boston kentindeki "RR Auction" müzayedesinde, bombalanan Hiroşima'nın kalıntılarından çıkarılan; yerel saatle patlama anı olan 08.15'te durarak eriyen kol saati, 31 bin 113 dolara satıldı.

Saati satın alan müşterinin ismi açıklanmadı.

Müzayededen yapılan açıklamada, meşhur kol saati "nükleer çağın şafağının işareti ve uygarlığın alacakaranlığının habercisi" olarak nitelendirildi.

Saat, acil yardım malzemeleri götürmek için kente gelen bir İngiliz askeri tarafından bulunmuştu.

"Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kar elde edebileceği kaygısı"

2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen İsviçre merkezli Uluslararası Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN), saatin satışına karşı çıkmıştı.

"Tarihi dersler taşıyan bir objeden bireylerin kar elde edebileceği kaygısı nedeniyle" kol saatinin müzayede satış listesinden kaldırılması istenmişti.

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Hiroşima, Japonya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hiroşima'da bulunan erimiş kol saati 31 bin 113 dolara satıldı - Son Dakika

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