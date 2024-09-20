Hırsız 350 Bin TL Değerinde Malzeme ile Yakalandı

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KAHRAMANMARAŞ'ta bir evden 350 bin TL değerindeki altın ve döviz çalan Ş.A., Adıyaman 'da yakalandı.

Kahramanmaraş'ta bir evden 350vbin TL değerinde hırsızlık yapan şüphelinin Adıyaman'a geldiği bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Alitaşı Mahallesi'nde şüphelinin otomobili durduruldu. Otomobilde bulunan Ş.A., üzerinde yapılan aramada 700 dolar, 2 bin 700 avro, 40 sterlin, 410 İsviçre frangı ve bir miktar altın ve ziynet olmak üzere toplam 350 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken Ş.A., gözaltına alındı.