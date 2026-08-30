Hırsızlık Hükümlüsü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.A. polisin operasyonuyla yakalandı.
KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. (30), polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası bulunan M.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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