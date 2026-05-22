İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 52 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 5 ayrı arama kaydı olduğu belirlenen K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hırsızlık Suçundan 52 Yıl Cezası Olan Kadın Yakalandı
