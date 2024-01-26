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Hırsızlık Suçundan Tahliye Olan Kadın, Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık Suçundan Tahliye Olan Kadın, Yeniden Tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan Sevda Kulu, daha önce bir evden çaldığı 200 bin liralık ziynet eşyasıyla ilgili olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı kadının 11 gün önce de başka bir hırsızlık olayına karıştığı ve tutuklandığı ancak itiraz sonucu tahliye edildiği belirtildi.

Hırsızlık Suçundan Tahliye Olan Kadın, Yeniden Tutuklandı
26.01.2024 - 16:50,
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SAMSUN'da, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 3 gün önce tahliye olan Sevda Kulu, daha önce bir evden 200 bin liralık ziynet eşyası çaldığı ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde 23 Kasım 2023'te, sahibinin, kapıyı kilitlemeden çıktığı eve dil düşürme yöntemiyle giren şüpheli, 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçtı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, o dönem şüpheliye ulaşamadı. Soruşturmayı sürdüren polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, montundan ve ayakkabısından Sevda Kulu olduğunu tespit etti. 3 çocuk annesi Kulu, saklandığı evde dün yakalanıp, gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Kulu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

11 GÜN ÖNCE DE 60 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞ

Öte yandan, Kulu'nun 15 Ocak'ta, Sibel Y. ile Atakum ilçesindeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı suçlamasıyla tutuklandığı, 8 gün sonra yapılan itirazla da tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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