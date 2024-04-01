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Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü - Son Dakika
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Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü

Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.

01.04.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken zemine düşen hırsızlık şüphelisi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesinin ardından "yerinde dönüşüm" kararı alındığı için Mahfesığmaz Mahallesi'nde kimsenin oturmadığı 11 katlı apartmana giren Uğur Can K. (36), iddiaya göre eşya bulunan 7. kattaki dairede hırsızlık yaptı.

Sonrasında alt kattaki ikamete girmek için balkona çarşaf sarkıtan şüpheli, inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Uğur Can K'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uğur Can K'nin yanında ziynet eşyası bulunduğu, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Çukurova, Uğur Can, Adana, Acil Durum, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü - Son Dakika

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