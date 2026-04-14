Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Ümraniye'de hırsızlık için girdiği iş yerinden elektrik kablolarını çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak'taki iş yerinden yaklaşık 300 bin lira değerindeki elektrik kablolarının çalındığı yönündeki şikayet üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli M.G.'yi 6 Nisan'da Beşiktaş'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin kabloları aracına yüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.