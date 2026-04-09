Hırsızlık Zanlısı Bursa\'da Yakalandı

BURSA'da iki ayrı daireye girerek toplamda 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile elektronik eşya çalan K.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. 28 ayrı suç kaydı ve 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler ve 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki iki dairede, yaklaşık değeri 500 bin lira olan ziynet eşyası ile elektronik eşya çalınması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipleri çalışma başlattı. Evlerde inceleme yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, içeriye pencerelerin zorlanarak girildiğini belirledi. Ekipler, 85 güvenlik kamerasından kayıt ve 950 aracı inceleyerek, hırsızlık olaylarını 28 suç kaydı olan K.A.'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Polisler, kız arkadaşının evinde saklanan hakkında 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A.'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen K.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin evlere gidiş anı güvenlik kameralarına yansıdı.