Hırvatistan’da Çinli Şirketlerden Güneş Enerjisi Projesi

KORLAT, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çinli şirketler tarafından inşa edilecek olan Hırvatistan'ın en büyük fotovoltaik enerji projesinin temel atma töreni perşembe günü Korlat'ta gerçekleştirildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Korlat güneş enerjisi projesiyle birlikte iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesi ve bağların güçlenmesi temennisini dile getirdi.

Zadar Bölgesi'ndeki Benkovac şehrinin küçük bir yerleşim yeri olan Korlat'ta yer alan proje, Çinli Norinco Uluslararası İşbirliği Limited Şirketi (Norinco International) ve Shandong Elektrik Enerjisi Mühendisliği Danışmanlık Enstitüsü'nden oluşan bir konsorsiyum tarafından inşa edilecek.

Plenkovic törende yaptığı konuşmada Çinli şirketlerle Senj Rüzgar Çiftliği'nde yürütülen başarılı işbirliğini hatırlatarak, bu yeni projeyle de ortaklığı sürdürmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi Qi Qianjin ise projenin bölgesel ekonomik kalkınmayı önemli ölçüde artıracağını, istihdam yaratacağını, geçim kaynaklarını iyileştireceğini ve Hırvatistan'ın enerji dönüşümünü ve yeşil kalkınmasını destekleyeceğini söyledi.

Tamamlandığında yılda 165 milyon kilovat-saat yeşil elektrik üretmesi beklenen proje, yaklaşık 50.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve yıllık 150.000 ton karbondioksit emisyonunu azaltacak. Projenin 2026'nın Nisan ayında şebekeye bağlanması planlanıyor.