Hırvatistan'da huzurevi saldırısı: Altı kişi öldü, kasaba yas ilan etti

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ZAGREB, 24 Temmuz (Xinhua) -- Hırvatistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Daruvar kasabasındaki bir huzurevinde altı sakinin silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürülmesinin ardından kasaba yönetimi yas ilan etti.

Emekli bir askeri polis memuru olan saldırgan Pazartesi sabahı huzurevine girerek tabancayla ateş etmeye başladı. Beş kişi olay yerinde, yaralılardan biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırganın annesinin de ölenler arasında olduğu belirtilirken, kasabada Çarşamba günü bir günlük yas ilan edildiği duyuruldu.

Cinayetlerden kısa bir süre sonra tutuklanan saldırgan polis tarafından gözaltında tutuluyor. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.