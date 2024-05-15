Hırvatistan'da marinada çıkan yangında 22 tekne kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Hırvatistan'da marinada çıkan yangında 22 tekne kullanılamaz hale geldi

Hırvatistan\'da marinada çıkan yangında 22 tekne kullanılamaz hale geldi

Hırvatistan'ın İstriya Yarımadası'ndaki bir marinada çıkan yangında, 22 tekne kullanılamaz hale gelirken, 5 tekne de zarar gördü. Yangın, yerel saatle 03.55'te başladı ve 07.00'de kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlenecek. Yangının neden olduğu zararın ise 100 milyonlarca avro olduğu belirtiliyor.

15.05.2024 15:40
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Hırvatistan'da marinada çıkan yangında 22 teknenin kullanılmaz hale geldiği, 5 teknenin zarar gördüğü bildirildi.

Hırvatistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin Adriyatik Denizi'nin kuzey kesimindeki turistik İstriya Yarımadası'ndaki marinada yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında marinadaki teknelerden 22'sinin kullanılmaz hale geldiği, 5'inin zarar gördüğü ifade edildi.

Yerel saatle 03.55'te çıkan yangının 07.00'de kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, can kaybının olmadığı yangının çıkış nedeninin bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu belirlenebileceği kaydedildi.

Bu arada yerel medyada yer alan haberlerde, yangının neden olduğun zararın 100 milyonlarca avro olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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