Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türk Sanatları Sergisi açıldı - Son Dakika
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türk Sanatları Sergisi açıldı

Hırvatistan\'ın başkenti Zagreb\'de Türk Sanatları Sergisi açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hat, ebru, tezhip, kat'ı ve minyatür sanatlarından eserlerin yer aldığı Türk Sanatları Sergisi ziyarete açıldı.

04.04.2024 15:04
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hat, ebru, tezhip, kat'ı ve minyatür sanatlarından eserlerin yer aldığı Türk Sanatları Sergisi ziyarete açıldı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Hırvatistan İslam Birliği, Zagreb Şehri Türk Azınlık Temsilciliği ve Üsküdar Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğinde açılan sergide 30'dan fazla eser yer aldı.

YEE'nin kültür merkezinde açılan sergide hat ile yazılan kelimeişehadet, besmele, Kur'an-ı Kerim'den sure ve ayetler, dua ve hadis-i şerifler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hat sanatı dışında, başta Fatih Sultan Mehmet dönemi olmak üzere Osmanlı medeniyetinin zengin kültürel birikimini yansıtan ebru, minyatür, kat'ı (kağıt veya deri oyma sanatı) ve tezhip sanatının zengin örneklerine de sergide yer verildi.

Türk Sanatları Sergisi'nde Ahmed Şemseddin Karahisari tarafından Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman için yazılan ve aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan Tıpkıbasım Karahisari Kur'an-ı Kerim'i de sergilendi.

Serginin açılışına Zagreb Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ertan Yılmaz, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Josipovic, Zagreb YEE Koordinatörü Fuat Korkmaz, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanovic, Polis Akademisi Başkanı Josip Celic, Hırvat Caritas Direktörü Fra Tomislav Glavnik, Zagreb Ortodoks Kilisesi Baş Rahibi Majk Zikic, Zagreb Şehri Türk Azınlık Temsilcisi Bari Ahmedi, Üsküdar Klasik Türk Sanatları Vakfı temsilcileri Ömer Faruk Gurbetçi ve Ahmet Yalçınkaya, büyükelçiler, iş insanları ve Hırvat toplumunun farklı kesiminden sanatseverler katıldı.

3 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek sergi, başkent Zagreb'den sonra Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türk Sanatları Sergisi açıldı - Son Dakika

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