HİSAR-A/O seri üretim sözleşmesi imzalandı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerinin ilave seri üretimine yönelik sözleşmelerin imzalandığını açıkladı. Görgün, Çelik Kubbe vizyonu kapsamında Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinin güçlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerinin ilave seri üretimine yönelik sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görgün, "Gök Vatan savunmasında büyük gün" ifadelerini kullanarak, 18 Şubat 2026 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararları doğrultusunda ASELSAN ve ROKETSAN ile HİSAR-A ve HİSAR-O hava savunma sistemlerine ilişkin ilave seri üretim sözleşmelerinin imza altına alındığını bildirdi.

Görgün, Çelik Kubbe vizyonu ve NATO kapsamındaki taahhütler doğrultusunda Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Savunma sanayinde son 23 yılda önemli bir ekosistem oluşturulduğunu belirten Görgün, "Savunma sanayi alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm ileri seviye kabiliyetleri karşılayabilecek 4 binin üzerinde şirket, yaş ortalaması 34'ün altında olan 100 bin kişilik mühendis ve teknisyen ordusundan oluşan bir ekosisteme sahibiz" dedi.

Başkanlık koordinasyonunda hayata geçirilen yerli ve milli projelerin kaynakların yurt içinde kalmasını sağladığını, istihdamı desteklediğini ve sanayi kapasitesini artırdığını ifade eden Görgün, savunma sanayinin bugünkü seviyeye ulaşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi bir rol üstlendiğini belirterek, teşekkürlerini sundu.