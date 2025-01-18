HİSAR-O Hava Savunma Sistemi Başarıyla Test Edildi

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HİSAR-O hava ve füze savunma sistemi, kızılötesi arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen test atışında hedefini tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin göz bebeği HİSAR-O hava ve füze savunma sisteminin, seri üretim atışlı testlerinden birini daha başarıyla tamamladığını ifade etti.

Bu başarının Türk savunma sanayisinin seri üretim kabiliyetlerini ve teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta ASELSAN, ROKETSAN ve Başkanlığımız personeli olmak üzere, tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ederiz. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor."