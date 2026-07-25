Hisarcıklıoğlu: Bolu'nun Üretim Başarısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyada çatışmaların, ticaret savaşlarının yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'de de biz üretim yapmaya, almaya, satmaya çalışıyoruz." dedi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 100. kuruluş yıl dönümü programında konuşan Hisarcıklıoğlu, 1926'da kurulan Bolu TSO'nun, cumhuriyetin en köklü meslek kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, aslında 100 yıl önce de ekonominin ne kadar canlı olduğunun en somut göstergesinin, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının kurulması olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, iş insanlarının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine işaret ederek, "Ankara ve İstanbul'un tam ortasında, ülkemizin en stratejik ulaşım akslarından birinde yer almaktadır Bolu. Bu konumuyla ticaretin, sanayinin, turizmin, lojistiğin doğal merkezidir. Bolu, sadece güzellikleriyle değil, üretim gücüyle de öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

Bolu'nun üretim ve sanayi kapasitesi hakkında da bilgiler aktaran Hisarcıklıoğlu, "Bolu, tarihinde ilk kez 1 milyar dolar ihracat eşiğine gelmiştir. Bolu'da 12 firmamız, Türkiye'nin en büyük 1000 kuruluşu arasında yer almaktadır. Bu başarı, burada üretim yapan, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve dünyaya mal satan sizlerin eseridir, sizleri de kutluyorum." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, iş insanlarına üretim yapmaya devam etmeleri çağrısında bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünün ekonomik şartlarında üretim yapmaya, almaya, satmaya devam eden her kardeşim madalya almayı hak ediyor. Dünyada çatışmaların, ticaret savaşlarının yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'de de biz üretim yapmaya, almaya, satmaya çalışıyoruz. Sıkıntılarımız var mı, var. Ankara'da daha geçen hafta bankalar genel müdürleriyle, Merkez Bankası Başkanı ile bir araya geldim. Sizlerin dertlerini, sıkıntılarını aktardık. Burada özellikle finansmanın maliyeti, finansmana ulaşmaktaki zorluklarımızı kendilerine anlattık. İnşallah yakın zamanda çözülür diyoruz."

Kredi Garanti Fonu aracılığıyla borsa ve oda üyelerine yönelik destekler ile "Nefes Kredisi"nden bahseden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle dünyada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bir ilki yapıyoruz. Gün öyle bir güne döndü ki babanın oğula, kardeşin kardeşe, komşunun komşuya kefil olmadığı yerde, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası üyesiysen sana kefil oluyoruz bankaya karşı. Diyoruz ki bankaya, 'Buna krediyi ver, yüzde 85'inin riski benden, yüzde 15'i de senden.' diyoruz. Dünyada bunu yapan yok. Bu kapsamda Türkiye'deki yaklaşık 600 bin üyemize kefil olmuşuz. Bunlar banka kredisine rahatlıkla ulaşabildiler."

Hisarcıklıoğlu, içinde bulunulan durumun geçici olduğunu dile getirerek, "Gelecek bugünden daha iyi olacak çünkü biz iş insanıyız. Bir de inancımız gereği umutsuz olamayız. Gelecek bugünden daha iyi olacak, haberiniz olsun. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım." dedi.

"Bolu potansiyelini her geçen gün daha ileri taşıyor"

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın da Bolu'da 100 yıl önce atılan bu sağlam temelin, bugün yalnızca ticaretin değil, üretimin, istihdamın, girişimciliğin ve şehir vizyonunun da en güçlü yapı taşlarından biri haline geldiğini söyledi.

Bolu'nun tarımdan sanayiye, turizmden ormancılığa, gıdadan lojistiğe kadar pek çok alanda sahip olduğu potansiyeli her geçen gün daha da ileriye taşıdığını belirten Aydın, "Bu başarıda iş insanlarımızın cesareti, girişimcilerimizin vizyonu ve Ticaret ve Sanayi Odamızın gücü ve öncü çalışmaları büyük pay sahibidir." ifadesini kullandı.

Bolu TSO Başkanı Abdullah Alemdar ise Bolu TSO'nun bir asır boyunca kentin ekonomik gelişmesine yön vererek, sayısız girişimciye, yatırımcıya ve iş insanına yol arkadaşlığı yaptığını dile getirdi.

Alemdar, el ele ve omuz omuza çalışarak üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Program "100. Yıl Pastası"nın kesilmesi ve kentteki vergi rekortmenleri ile alanında başarılı iş insanlarına protokol üyelerince ödül verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile iş insanları katıldı.