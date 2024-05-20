HISTRIA ATLAS Tankeri Kurtarılarak Güvenli Bölgeye Demirletildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

HISTRIA ATLAS Tankeri Kurtarılarak Güvenli Bölgeye Demirletildi

HISTRIA ATLAS Tankeri Kurtarılarak Güvenli Bölgeye Demirletildi

Bulgaristan'dan Mısır'a gitmekte olan Liberya bayraklı HISTRIA ATLAS adlı tankerde, Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparken makine arızası meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-14 römorkörü tarafından yedeklenen tanker, Bozcaada'daki güvenli bölgeye demirletildi. Tanker arızası nedeniyle bir süre gemi geçişleri kapatıldı, ancak saat 04.25'te yeniden açıldı.

20.05.2024 07:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HISTRIA ATLAS" adlı tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

Bulgaristan'dan Mısır'a gitmekte olan Liberya bayraklı 180 metre uzunluğundaki 26 bin 310 grostonluk "MT/ HISTRIA ATLAS" adlı tankerde, Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaptığı sırada makine arızası meydana geldi.

Gemi kaptanının haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" römorkörü tarafından yedeklenen tanker, Gemi Trafik Hizmetlerinin (VTS) talimatıyla Bozcaada'daki güvenli bölgeye demirletildi.

Tanker arızası nedeniyle bir süre güney-kuzey yönünde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı saat 04.25'te yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Bulgaristan, Bozcaada, Liberya, Mısır, Denizcilik, Ulaşım, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HISTRIA ATLAS Tankeri Kurtarılarak Güvenli Bölgeye Demirletildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:05 Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünde suikast iddiası Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
06:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazından ilk görüntüler
01:17 Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin Instagram hesabından ’’Benim için dua edin’’ paylaşımı Helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Instagram hesabından ''Benim için dua edin'' paylaşımı
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
08:09 Dilan Çiçek Deniz’in Cannes Film Festivali’ndeki Tarzı Eleştirildi Dilan Çiçek Deniz'in Cannes Film Festivali'ndeki Tarzı Eleştirildi
08:07 Dursun Özbek’in “Delikanlıysa gel“ çağrısına Ali Koç’tan gece yarısı bomba yanıt Dursun Özbek'in "Delikanlıysa gel" çağrısına Ali Koç'tan gece yarısı bomba yanıt
07:35 Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi final yapıyor
04:59 İran’da Reisi’nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek İran'da Reisi'nin ölmesi durumunda yerine yardımcısı Muhammed Mokhber geçecek
02:03 Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi arıyor Akıncı İHA, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
00:17 Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım Dursun Özbek'ten Ali Koç'a gözdağı: Delikanlıysan gel, buradayım
00:09 Tahran’da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor Tahran'da halk, Reisi ve diğer yetkililerin sağ bulunması için dua ediyor
23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 08:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: HISTRIA ATLAS Tankeri Kurtarılarak Güvenli Bölgeye Demirletildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement