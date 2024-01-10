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Hitit Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan 'Pare' dergisi yayımlandı - Son Dakika
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Hitit Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan 'Pare' dergisi yayımlandı

Hitit Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan 'Pare' dergisi yayımlandı. Dergide, üniversitenin çeşitli bölümlerinden öğrencilerin yazıları, Cumhuriyet ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiir ve denemeler yer aldı. Kulüp Danışmanı Öğretim Görevlisi Canan Uğurdağ, öğrencilerin örnek bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Hitit Üniversitesi Edebiyat Kulübü tarafından Cumhuriyet\'in 100. yılına özel olarak hazırlanan \'Pare\' dergisi yayımlandı
10.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:46
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Hitit Üniversitesi Edebiyat Kulübünce, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan "Pare" dergisinin yayımlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Miras 100. Yaşında" sloganıyla hazırlanan dergide, üniversitenin çeşitli bölümlerinden öğrencilerin yazıları yer aldı.

Dergide, Cumhuriyet ile ilgili serbest yazı, deneme ve fikir yazılarının yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiir ve denemelere yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Danışmanı Öğretim Görevlisi Canan Uğurdağ, öğrencilerin kendi imkanlarıyla örnek olabilecek bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Kaynak: AA
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