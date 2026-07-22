Hitler'in Doğduğu Ev Polis Merkezi Oldu - Son Dakika
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Hitler'in Doğduğu Ev Polis Merkezi Oldu

22.07.2026 13:10
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Avusturya, Hitler'in doğum yerini Neonazi ziyaretlerine kapatmak için polis merkezi yaptı.

Avusturya, Braunau am Inn kentinde Adolf Hitler'in doğduğu evi Neonazi çevreler için bir ziyaret noktası olmasını engellemek amacıyla polis merkezine dönüştürdü.

Avusturya medyasındaki haberlere göre, Avusturya'nın Braunau am Inn kentinde bulunan ve Adolf Hitler'in 20 Nisan 1889'da doğduğu bina polis merkezi olarak hizmete açıldı.

Yaklaşık 20 milyon avroya mal olan yenileme çalışmaları kapsamında bina, Braunau am Inn İlçe Polis Komutanlığı ve polis karakolu olarak kullanılacak.

Uzun yıllar özel mülkiyette bulunan bina, kullanımına ilişkin yaşanan hukuki anlaşmazlıkların ardından 2017'de kamulaştırılarak devlet mülkiyetine geçti.

Daha önce okul ve engellilere destek veren Lebenshilfe kuruluşu tarafından kullanılan bina, kuruluşun yaklaşık 15 yıl önce taşınmasının ardından uzun süre boş kaldı.

Binanın geleceğine ilişkin yürütülen tartışmalarda yıkılması ya da müzeye dönüştürülmesi seçenekleri de değerlendirildi ancak uzman komisyon bu önerileri reddederek yapının mümkün olduğunca tanınmasını zorlaştıracak şekilde yeniden tasarlanmasını tavsiye etti.

Braunau Belediye Başkanı Johannes Waidbacher, polis merkezinin açılmasıyla binanın gelecekteki kullanımına ilişkin uzun yıllardır süren tartışmaların sona ereceğini belirtti.

Yetkililer, Neonazi çevrelerin Hitler'in doğduğu evi geçmişte defalarca ziyaret noktası olarak kullandığını, binanın polis istasyonuna dönüştürülmesinin ise bu ilgiyi azaltmayı ve şüpheli kişilere olay yerinde müdahale edilmesini kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.

Braunau Çağdaş Tarih Derneği Başkanı Florian Kotanko ise binanın polis tarafından kullanılmasına karşı olmadığını ancak bunun Braunau'nun Hitler'in doğum yeri olma gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi.

Kotanko, buna rağmen polis karakolunun bulunmasının binanın önünde çelenk bırakılması veya "Hitler selamı" verilmesi gibi eylemleri caydırabileceğini dile getirdi.

Hitler'in doğduğu evin Kasım 2019'da polis merkezi olarak dönüştürülmesine karar verilmiş, bu çerçevede Avrupa genelinde bir proje yarışması düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Avusturya, Güvenlik, Politika, Güncel, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hitler'in Doğduğu Ev Polis Merkezi Oldu - Son Dakika

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