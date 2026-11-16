Hizan'da birliğin yıl sonu meclisinde karla mücadele ve yatırımlar görüşüldü

Hizan'da birliğin yıl sonu meclisinde karla mücadele ve yatırımlar görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yıl sonu meclis toplantısı Kaymakam Mete Öztürk başkanlığında yapıldı. Toplantıda köy yatırımları, karla mücadele, sahipsiz hayvan çalışmaları ve gelecek yılın yatırımları görüşüldü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın yıl sonu olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Mete Öztürk başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıda köylerde yapılan yatırımlar, kış mevsiminde yapılacak karla mücadele çalışmaları ele alındı.
Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve gelecek yıl yapılması planlanan yatırım ve hizmetler de değerlendirildiği toplantıya, muhtarlar ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
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