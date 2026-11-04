Hizan\'da Kaymakam Öztürk, 8. sınıf öğrencilerine hedef belirlemeyi tavsiye etti

Hizan'da Kaymakam Öztürk, 8. sınıf öğrencilerine hedef belirlemeyi tavsiye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Mete Öztürk, Kariyer Günleri kapsamında İstiklal Ortaokulunda 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öztürk, eğitim hayatı ve meslek seçimine dair deneyimlerini paylaşıp öğrencilere gelecek hedeflerini belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Mete Öztürk, Kariyer Günleri kapsamında 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
İstiklal Ortaokulunda düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Öğrencilerle sohbet eden Öztürk, eğitim hayatı ve meslek seçimine ilişkin deneyimlerini paylaştı, soruları yanıtladı.
Öztürk, öğrencilere gelecek hedeflerini belirlemeleri ve bu doğrultuda çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: AA
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