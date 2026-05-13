Hizan'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde motosikletin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E'nin idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akdik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yolcu N.D, Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
