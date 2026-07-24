Hizan'da Temmuz Ayı Danışma Toplantısı Yapıldı
AK Parti Hizan İlçe Başkanlığı, Temmuz Ayı Danışma Meclisi toplantısını gerçekleştirdi.
AK Parti Hizan İlçe Başkanlığınca "Temmuz Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.
Hizan Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Kasım Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatları ile parti teşkilatı üyeleri katıldı.
Toplantıda ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, teşkilat faaliyetleri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.
Katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Hizan'da Temmuz Ayı Danışma Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?