Hizan Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hizan Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliği gerçekleştirildi

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Hizan Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliği gerçekleştirildi
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Hizan Devlet Hastanesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık programı gerçekleştirildi. Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşların katıldığı programda organ bağışının hayat kurtardığı vurgulandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık programı düzenlendi.

Hizan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda organ bağışının önemi, organ naklinin hayat kurtarmadaki rolü ve organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Organ bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekilen programda vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Organ Bağışı HaftasıHastaneSağlıkGüncelSon Dakika

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