Hizan Kaymakamı, okul müdürleri toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı, okul müdürleri toplantısı düzenledi

Hizan Kaymakamı, okul müdürleri toplantısı düzenledi

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı. Toplantıda, ilçenin genel durumu, öğretmen ve öğrenci sayıları ile derslik başına düşen öğrenci sayıları hakkında bilgi alındı. Kaymakam Özçelik, okul müdürlerinden eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık vermelerini istedi.

15.02.2024 16:46  Güncelleme: 16:50
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Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik başkanlığında, okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Hizan Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan, şube ve okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Özçelik, toplantıda, ilçenin genel durumu, öğretmen ve öğrenci sayıları ile derslik başına düşen öğrenci sayıları hakkında bilgi aldı.

Bu tür toplantıların yıl içinde devam edeceğini ifade eden Özçelik, okul müdürlerinden eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projelere ağırlık vermelerini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizan Kaymakamı, okul müdürleri toplantısı düzenledi - Son Dakika

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